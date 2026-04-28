Татарстанских лыжников Коростелева и Непряеву внесли в базу «Миротворец»
Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины
Участники Олимпийских игр лыжники из Татарстана Савелий Коростелев и Дарья Непряева внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
На территории России сайт «Миротворец» признан экстремистским.
