«Рубин» объявил состав на матч с «Балтикой» в гостях
Казанская команда сыграет без капитана Игора Вуячича
«Рубин» объявил состав на матч с «Балтикой» в гостях в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
В составе «Рубина» отсутствует Игор Вуячич, пропускающий матч из-за перебора желтых карточек. В атаке на острие появится Мирлинд Даку, по краям — Илья Рожков и Назми Грипши.
Состав «Рубина»: Ставер — Нижегородов, Лобов, Тесленко, Мальдонадо, Арройо — Начо, Ходжа, Рожков, Грипши — Даку.
В прямом эфире матч покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16:30 мск.
«Рубин» идет седьмым в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» занимает пятое место в чемпионате.
