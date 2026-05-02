«Рубин» объявил состав на матч с «Балтикой» в гостях

Казанская команда сыграет без капитана Игора Вуячича

«Рубин» объявил состав на матч с «Балтикой» в гостях в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

В составе «Рубина» отсутствует Игор Вуячич, пропускающий матч из-за перебора желтых карточек. В атаке на острие появится Мирлинд Даку, по краям — Илья Рожков и Назми Грипши.

Состав «Рубина»: Ставер — Нижегородов, Лобов, Тесленко, Мальдонадо, Арройо — Начо, Ходжа, Рожков, Грипши — Даку.

В прямом эфире матч покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16:30 мск.

«Рубин» идет седьмым в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» занимает пятое место в чемпионате.

