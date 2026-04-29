Раис Татарстана Минниханов поздравил хоккеистов «Динамо-Ак Барса» с победой на Кубке России

Ранее они стали чемпионами Суперкубка страны по хоккею на траве

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил хоккейный клуб «Динамо-Ак Барс» с победой в Кубке России 2026 года.

В поздравительном обращении руководитель региона отметил высокий уровень мастерства и отличную командную работу спортсменов, а также поблагодарил тренерский состав и всех, кто способствует развитию хоккея на траве в республике.

— Вновь благодарю каждого, кто вкладывает свою душу, силы, энергию в общее дело развития хоккея на траве в нашей республике, за вашу слаженную неутомимую работу и ее впечатляющие результаты. Пусть это достижение вдохновит «Динамо-Ак Барс» на дальнейшее победное шествие в сезоне, — сказано в поздравлении.

Ранее Рустам Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» и «Ак Барс-Динамо» с успехом в Суперкубке России по хоккею на траве.

Наталья Жирнова