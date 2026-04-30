Гатиятулин одержал 300-ю победу в КХЛ — над «Металлургом» в Казани
Тренер «Ак Барса» стал десятым специалистом в истории лиги, достигшим этой юбилейной отметки
Победа над «Металлургом» (4:1) в третьем матче серии в полуфинале Кубка Гагарина стала 300-й для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Гатиятулин — десятый тренер в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), достигший отметки в 300 побед. Рулевой «Ак Барса» входит в первую пятерку среди действующих специалистов, пропустив вперед только Андрея Разина (349 побед), Алексея Кудашова (388), Игоря Никитина (503) и Дмитрия Квартальнова (636).
До «Ак Барса» Анвар Гатиятулин работал в КХЛ главным тренером только в челябинском «Тракторе», где начал тренерскую карьеру в сезоне-2015/2016.
С казанским клубом специалист работает с весны 2024 года, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
