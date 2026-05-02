Казанский «Зилант» впервые в истории вышел в Суперлигу России по гандболу

Казанцы обыграли местный «Акбузат» со счетом 36:32

Гандбольный «Зилант» спустя 3,5 года после основания становится чемпионом Высшей лиги и выходит в Суперлигу.

— Сегодня в Уфе, за две игры до конца чемпионата, казанцы обыграли местный «Акбузат» со счетом 36:32, — говорится в сообщении организаторов.

Уже 23 и 24 мая в заключительных матчах сезона казанские спортсмены примут «Технолог-Спартак» из Белгорода.

Никита Егоров