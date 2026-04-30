Испанский тренер «Рубина» Артига назвал любимого игрока в «Ак Барсе»

Рулевой футбольного клуба из Казани побывал на матче хоккейного плей-офф в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал любимого игрока в составе хоккейного «Ак Барса». Испанский специалист выделил игру нападающего Дмитрия Кателевского.

В среду Артига посетил третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» (4:1). Кателевский в той игре забросил две шайбы и стал лучшим игроком встречи.

— Любимый игрок в «Ак Барсе»? Там несколько игроков по имени Дмитрий. Мне нравится тот, который забил два гола. В Казани на хоккее очень хорошая атмосфера, здорово болеют зрители, я наслаждался болельщиками, — сказал Артига в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед с «Металлургом» со счетом 2:1. Победитель выйдет в финал Кубка Гагарина. Следующий матч команды проведут 1 мая в Казани в 15:00 по московскому времени. Пятая игра серии пройдет в Магнитогорске 3 мая.

Зульфат Шафигуллин