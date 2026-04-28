Уроженка Казани Кудерметова выступит на «Ролан Гаррос»

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вошла в заявочный лист «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Это ее первый турнир в 2026 году — с прошлого сезона она не выступала из-за травмы. Всего в заявку включены 12 российских теннисистов.

Россияне не побеждали на «Ролан Гаррос» с 2014 года, когда Мария Шарапова в финале обыграла Симону Халеп. Мужчины не брали трофей с 1996 года — 30 лет назад последнюю победу одержал Евгений Кафельников, победивший в финале немца Михаэля Штиха.

Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в 2025 году одолела Арину Соболенко из Беларуси.

Ариана Ранцева