В Вологодской области ликвидировали более 1000 точек продажи алкоголя и вейпов
По данным региональных властей, было закрыто 610 алкомаркетов, которые либо прекратили свою деятельность, либо перепрофилировались
В Вологодской области завершили мероприятия по закрытию торговых точек, продающих алкогольную и никотиновую продукцию. К 1 мая 2026 года в регионе прекратили работу все алкомаркеты, «наливайки» и точки продажи электронных сигарет, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.
По данным региональных властей, было закрыто 610 алкомаркетов, которые либо прекратили свою деятельность, либо перепрофилировались. Все 125 «наливаек» прекратили работу в установленные сроки. Также полностью прекращена работа 316 точек по продаже вейпов.
— Наше почтение и дружеский привет некоторым моим коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решать эти проблемы. Мы только за реальные результаты. Вологодская область — это не говорить, а делать, — заявил Филимонов.
