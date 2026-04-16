В Казани гендиректора «Яратам косметики» Хабирову оштрафовали и отстранили от должности за долги по зарплате

Выяснилось, что, помимо прочего, общая сумма налоговых долгов компании превышает 5 миллионов рублей

В Приволжском районе Казани прокуратура провела проверку ООО «Яратам косметика» после обращений сотрудников о нарушении их трудовых прав, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Первоначальная проверка выявила задолженность по заработной плате перед шестью работниками на сумму более 206 тысяч рублей. После вмешательства надзорного органа долги были полностью погашены. Рита Хабирова в лице генерального директора была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей.

Однако повторная проверка, проведенная после работы группы по взысканию налоговой задолженности (общая сумма налоговых долгов компании превышает 5 миллионов рублей), обнаружила новые нарушения.

Выяснилось, что компания задолжала одному работнику 32 тысячи рублей при окончательном расчете, а другому — почти 292 тысячи рублей по заработной плате. Кроме того, трем сотрудникам несвоевременно выплатили зарплату за январь 2026 года. Примечательно, что выручка компании за 2025 год составила 66 млн рублей, следует из данных сайта audit-it.ru.

По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В отношении руководителя возбуждено новое административное дело, по итогам рассмотрения которого директор был дисквалифицирован на один год.

Наталья Жирнова