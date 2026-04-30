«Аэрофлот» завершил первый квартал с убытком 7,9 млрд рублей по РСБУ

«Аэрофлот» завершил первый квартал 2026 года со скорректированным убытком по РСБУ в размере 7,9 млрд рублей, сообщила компания. Показатель скорректирован на отрицательный эффект курсовой переоценки. Годом ранее компания получила почти 2 млрд рублей прибыли (скорректированной на положительный курсовой эффект и дивиденды «Победы»).

Чистый убыток в отчетном периоде составил 12,6 млрд рублей по сравнению с прибылью 56,6 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла на 5,7% — до 172,3 млрд рублей. Себестоимость продаж поднялась на 3,1% — до 175,9 млрд рублей. В компании отметили, что основным фактором увеличения расходов стал рост производственной программы и цен на закупаемые товары и услуги, при этом темпы роста себестоимости замедлились по сравнению с предыдущими кварталами.

