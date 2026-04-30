Наш аналог Okko: в Казани создадут онлайн-кинотеатр на татарском языке

Общереспубликанская платформа должна будет распространять татарскую культуру в Мировой сети

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане разрабатывают онлайн-кинотеатр с контентом на татарском языке: можно сказать, что платформа будет напоминать Okko и другие подобные сервисы, рассказал сегодня гендиректор ТНВ Ильшат Аминов. Показывать там собираются и мультфильмы, и фильмы, и музыкальные клипы, и записи спектаклей, и даже спортивные матчи. В частности, первый 3D-мультфильм на татарском языке «Шүрәле оныгы Шүркәй» («Шуркэй, внук Шурале»). Премьера анимационной картины прошла сегодня в ТРЦ «Парк Хаус». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы дали себе год ,чтобы создать первоначальное ядро платформы»

В Татарстане разрабатывают собственный онлайн-кинотеатр — можно сказать, аналог Okko и других подобных сервисов. Об этом рассказал сегодня генеральный директор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов. Это будет первая такая платформа на татарском языке.

— Контент будет формироваться прежде всего на базе нашего архива. Но в дальнейшем, мы надеемся, у нас будет межведомственное сотрудничество и мы сможем привлекать и Госархив, и студию «Татармультфильм», и наше Госкино, — поделился он.

Показывать там собираются и мультфильмы, и фильмы, и записи спектаклей, и музыкальные клипы, и даже спортивные матчи. Для зрителей будет доступен как платный, так и бесплатный контент. Ильшат Аминов подчеркивает: это должна быть общереспубликанская платформа, которая будет распространять татарскую культуру в Мировой сети. На ТНВ уже определили контент, который хотят выложить в первую очередь.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы дали себе год, чтобы создать первоначальное ядро платформы. Это очень сложно, потому что нужно настроить систему оплаты, онлайн-кинотеатр, в котором можно будет по сеансам показывать кино, решить вопросы доступа, авторских прав, — сообщил он, отвечая на вопрос «Реального времени».



С новым поколением заговорили внуки героев татарских сказок

Новой платформе нужны и новые яркие проекты. Сегодня в Казани презентовали первый 3D-мультфильм на татарском языке — «Шүрәле оныгы Шүркәй» («Шуркэй, внук Шурале»). Подготовила его анимационная студия «ШАЯН мультфильм».

Главными героями стали внуки известных татарских героев. Перед зрителями появились Шуркэй (внук Шүрәле), Там-там (внук Су анасы), Аккай (внучка Ак Барса), Зилхан (внук Зиланта).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Хотелось бы, чтобы дети изучали фольклор, но при этом им не было бы скучно, [чтобы проект шел] в ногу со временем, — объяснила руководитель «ШАЯН мультфильма» Лилия Закирова.

Над мультфильмом работала большая команда: художники-аниматоры, режиссер-постановщик, музыканты, актеры. Например, Шуркэя озвучивала заслуженная артистка Татарстана, актриса театра им. Тинчурина Резеда Саляхова.

— В студии дубляжа «ШАЯН ТВ» я работаю с 2020 года. Когда мы озвучиваем заимствованные мультфильмы, слышим оригинальный звук в наушниках и пытаемся его повторить. Но в этот раз персонаж наш, собственный. Когда я увидела героя, я поняла, что у него голос должен быть мягкий. Ведь сам он деревянный, но его брови, волосики, комбинезон — из мягкого мха. Лицо у него очень лучезарное, глазки добрые. Я попыталась эту доброту и лучезарность передать и в голосе, — поделилась она с нашим изданием.

Участие в производстве принимали и специалисты по искусственному интеллекту (ИИ). Как пояснила «Реальному времени» Лилия Закирова, современные технологии помогали дорабатывать анимацию. «Художники рисуют, а какие-то детали добавляет искусственный интеллект. Но он работает хорошо только в профессиональных руках», — уверена она.

Как пояснила «Реальному времени» Лилия Закирова, современные технологии помогали дорабатывать анимацию. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Такой мультфильм рисуется очень долго. Традиционные форматы предполагают где-то год на рисование одной серии. ИИ помогает все сделать быстрее. Мы обучаем его, он обучает нас. Первую серию мы делали три месяца, вторую — месяц. Надеемся, что теперь будет процесс более быстрым. Наша задача — создать антологию татарского мультфильма, экранизировать известные народные сказки, — рассказал Ильшат Аминов.



В планах — полнометражная картина

На премьере показали две серии мультсериала, посвященные приключениям Шүркэя и Аккай в сказочном лесу. В дальнейшем планируют довести количество серий до 10, а затем собрать из них полнометражный мультфильм.

Проект был создан при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов РТ.

— В рамках задач сохранения родных языков мы в постоянном поиске новых подходов. Мне кажется, мы нашли очень хорошую форму, доступную и востребованную у подрастающего поколения. Судьба языка зависит от того, насколько мы сможем привить им любовь к нему. Будем делать еще сотни таких проектов! — заверил и. о. главы Госсовета Татарстана и председатель комиссии Марат Ахметов.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru