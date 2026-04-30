«Авито»: соискателей в России стало вдвое больше, но квалифицированных рабочих все равно не хватает

Особенно не хватает квалифицированных работников в технических и производственных сферах. Например, на одну вакансию слесаря КИПиА приходится всего 3,5 кандидата

По данным дайджеста «Авито Работы» и Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ, за последние три года на рынке труда заметно выросла конкуренция среди соискателей. Если в 2023 году на одного работодателя приходилось около семи кандидатов, то сейчас — почти 13. В целом это говорит о том, что ситуация на рынке меняется в пользу работодателей.

Однако в сфере рабочих профессий картина другая: нехватка специалистов по‑прежнему заметна. В среднем по рынку на одного работодателя сейчас приходится около 15 соискателей, а для рабочих специальностей этот показатель часто ниже — значит, кадры все еще в дефиците.



— Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в квалифицированных технических и производственных профессиях. Так, на позиции слесаря КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) на одного работодателя приходится 3,5 соискателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8. Ниже медианы по рынку остаются также механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики и кабельщики, — заявил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Сложнее всего ситуация на Дальнем Востоке, где из‑за оттока населения не хватает рабочих рук при высоком спросе кадров для инфраструктурных проектов, и на Северном Кавказе, где есть люди, но им часто не хватает квалификации, а переезжать они не готовы.

Среди соискателей рабочих специальностей 74% — мужчины, 26% — женщины; в строительстве около трети кандидатов — молодежь до 24 лет.

Хотя система среднего профессионального образования выпускает сотни тысяч специалистов ежегодно, лишь 55% из них идут работать по профессии: остальные выбирают другие сферы. К тому же доля технических специальностей в колледжах снизилась с 50% в 2018 году до 44% в 2024‑м. Зарплаты в рабочих профессиях растут выборочно. В среднем квалифицированным рабочим предлагают около 180 тысяч рублей. Но не все дефицитные профессии достойно оплачиваются — из‑за этого нехватка кадров остается актуальной.



Основная проблема в этой ситуации — переизбыток офисных специалистов с высшим образованием. Хоть предприятия и предлагают высокие зарплаты (до 93 тысяч рублей) токарям, наладчикам, строителям, люди все равно отказываются идти в технические профессии.

Специалисты говорят, что «офисников» не стоит тянуть на завод, а также необходим акцент на удержание возрастных высококвалифицированных специалистов и предоставление возможностей для вышедших из декрета женщин. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова