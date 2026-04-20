Товарооборот России со странами исламского мира достиг рекордных показателей — $174 млрд

16:49, 20.04.2026

По словам замглавы департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Будуновой, этому во многом способствует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Замглавы департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России Халимат Будунова сообщила о значительном росте торговых отношений между Россией и исламским миром. По ее словам, этому во многом способствует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Как она сообщила на пресс-конференции, за последние годы доля торговли с исламскими странами существенно увеличилась: к 2025 году показатель вырос до 25%. На сегодняшний день общий объем товарооборота достиг $174 млрд, а по сравнению с 2024 годом, в 2025-м рост объема составил 6%. Среди лидеров в торговле с Россией Будунова отметила Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан и Египет.

скриншот из пресс-конференции "о международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум»"

Участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году уже подтвердили 93 страны и 61 российский регион. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции, посвященной форуму.

Наталья Жирнова

