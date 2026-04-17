Предприниматели Татарстана смогут привлечь до 50 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

В 2025 году Татарстан стал одним из лидеров по приросту объема финансирования под «зонтичные» поручительства

Фото: Динар Фатыхов

Малый и средний бизнес Татарстана во втором квартале 2026 года сможет привлечь не менее 50 млрд рублей заемного финансирования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. В текущем году эти поручительства позволят бизнесу привлечь не менее 216 млрд рублей финансирования.

Напомним, что зонтичные поручительства помогают предпринимателям получить кредит в банке на сумму до 1 млрд рублей при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения с покрытием до 50% от суммы заемного финансирования. Поручительство предоставляется бизнесу бесплатно и автоматически в режиме «единого окна».

Механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В 2025 году Татарстан стал одним из лидеров по приросту объема финансирования под «зонтичные» поручительства. В 2,3 раза увеличилась сумма привлеченных средств (на 0,9 млрд рублей). Это третий результат среди регионов, первые два места заняли Самарская область (рост в 3,5 раза, до 2,54 млрд рублей) и Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 млрд рублей).

С момента запуска в 2021 году механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП около 92 тысяч предпринимателей получили почти 1,3 трлн рублей заемного финансирования. Из них более 60% пришлось на малые и средние предприятия неторгового сектора, в том числе из отраслей обрабатывающей промышленности, инфраструктурного строительства, логистики, сельского хозяйства, научно-технической деятельности, ИТ и туризма.

Никита Егоров