Бизнес-обзор: в ПЖКХ уменьшили капитал, «Колеса даром» возглавил один из собственников

Глава ВНИИУС и бывший совладелец ИВКАЗа стал акционером «Татнефти»

Фото: Реальное время

На этой неделе один из крупнейших поставщиков дисков в России — компания «Колеса даром» миллиардеров Рената и Рустема Бадретдиновых — сменил руководство. У «Татнефти» появился новый миноритарный акционер, им стал директор Волжского НИИ углеводородного сырья, экс-совладелец ИВКАЗа Азат Вильданов. В казанской компании ПЖКХ, связанной с мусорным регоператором УК ПЖКХ, уменьшили уставный капитал, возможно, чтобы рассчитаться с ушедшим собственником. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

В ПЖКХ снизили уставный капитал

В четверг стало известно о планах сократить размер уставного капитала в казанской компании ПЖКХ, близкой к регоператору по обращению с отходами по Западной зоне республики — УК ПЖКХ. Сейчас он составляет 300 млн рублей, но будет уменьшен на 39 млн путем погашения доли, принадлежащей обществу. Таким образом, величина нового «уставника» будет равняться 261 млн.

Кредиторы могут предъявить требования не позднее 30 дней, говорится в уведомлении. Обычно решения об уменьшении уставного капитала принимают по ряду причин, например, если стоимость активов меньше УК или компании нужно расплатиться с одним из ушедших собственников. Первая отпадает: размер чистых активов в ООО «ПЖКХ» сейчас составляет 1,2 млрд рублей, то есть больше уставного капитала. Вторая — под вопросом, в октябре 2025 года из состава учредителей вышел Николай Мосалев. Ему принадлежало 13,02% акций компании стоимостью 39 млн рублей — долю записали на само общество.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Основным собственником с 86,97% акций остается ЗПИФ «РТ-Инвест глобальный технологический III». Выручка предприятия в 2024 году составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 147 млн. У второй компании УК ПЖКХ, также подконтрольной «РТ-Инвесту», выручка за тот же период — 3,4 млрд, чистая прибыль — 35,6 млн.

Глава ВНИИУС стал акционером «Татнефти»

В среду стало известно о новом совладельце в ПАО «Татнефть». Миноритарным акционером с долей 0,000013% стал директор Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья Азат Вильданов. Само АО «ВНИИУС» перешло под контроль нефтяной компании в 2020 году.

Институт работает с 1965 года, занимался исследованиями состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти, а также проектировал установки для ее очистки по заказу «Татнефти».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Азата Вильданова также знают, как бывшего совладельца казанской химической компании «ИВКАЗ». Предприятие работает на территории технополиса «Химград» и выпускает катализаторы для очистки нефти, газа и топлива.

Чистая прибыль «Татнефти» по итогам девяти месяцев 2025 года по РСБУ сократилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 104,6 млрд руб. Выручка компании за январь — сентябрь 2025-го снизилась с 1,15 трлн до 1,04 трлн рублей.

Владелец ООО «Колеса даром» возглавил компанию

В тот же день в крупнейшем интернет-магазине шин и дисков в стране — татарстанской компании «Колеса даром» сменилось руководство. Реализация его продукции — основной бизнес челнинской ГК «Бринэкс» братьев-миллиардеров Рената и Рустема Бадретдиновых. Группа занимается поставками товаров для автомобилей, ее оборот в 2024 году составил 37 млрд рублей.

Последние четыре года обществом «Колеса даром» руководил Дмитрий Сидякин (остается гендиректором ГК «Бринэкс»). С 28 января на этом посту его сменил один из братьев-собственников Ренат Бадретдинов. Сеть объединяет более 200 шинных центров по всей России и последние несколько лет входит в топ-50 самых быстрорастущих компаний в стране.

В 2020 году владельцы задумались о ребрендинге после того, как Сбербанк представил новый логотип в виде круга с галочкой. Он был практически идентичен тому, которым челнинская компания пользовалась много лет. Выручка предприятия в 2024 году выросла наполовину и составила 20,3 млрд, чистая прибыль оказалась почти на уровне предыдущего года — 233 млн.

Мировая «Туполева» с «Татнефтью» и проблема открытия магазинов

В феврале арбитражный суд Татарстана рассмотрит по существу дело по иску «Татнефти» к АО «Туполев» на 11,7 млрд рублей, сейчас нефтяники изучают условия мирового соглашения с авиастроителями. По данным источников «Реального времени», спор возник из-за срыва поставок пассажирских самолетов Ту-214 авиакомпании «ЮВТ-Аэро». Представитель «Туполева» выразил надежду, что назначение нового управляющего директора Юрия Абросимова укрепит позицию в отношениях с «Татнефтью». Отраслевые эксперты видят единственный способ урегулировать спор в примирении, но исход дела, по их мнению, зависит от готовности нефтяной компании идти на уступки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстанские предприниматели вынуждены через суд «открывать» магазины в районах республики. Получив отказ в выдаче разрешения на стройку коммерческого объекта, они подают иски и, как правило, выигрывают. С точки зрения закона, чиновники предъявляют к ним излишние требования. С другой стороны, эти требования защищают при помощи веских аргументов — интересов населения, которое в «нагрузку» к магазину в шаговой доступности получает серьезный дискомфорт от его работы, а сами жители требуют защитить их от проблем, которые неминуемо создают им торговые объекты. В проблемах малого бизнеса, особенностях градостроительного законодательства и последствиях судебных тяжб разбиралось «Реальное время».

Предприниматель из Казани купил под Альметьевском 33 га земли за 6,6 млн руб., размежевал участки под ИЖС — и внезапно выяснил, что часть из них перевели в категорию сельскохозяйственных и строить дома на них нельзя. Бизнесмену пришлось оспаривать генплан сельского поселения и судиться с местными властями. Тем временем улицам на его участке уже присвоили имена. В перипетиях земельного спора разбиралось «Реальное время».