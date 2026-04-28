Песков: удары по нефтехранилищам в Туапсе усугубляют дефицит нефти

По словам пресс-секретаря президента России, атака украинских беспилотников была направлена на объекты, где нефть предназначалась для выполнения экспортных контрактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары киевского режима по нефтехранилищам в Туапсе усугубляют и без того сложную ситуацию на мировых энергетических рынках.

По его словам, атака украинских беспилотников была направлена на объекты, где нефть предназначалась для выполнения экспортных контрактов. Песков подчеркнул, что подобные действия приводят к увеличению дефицита нефти и дальнейшей дестабилизации рынков, которые уже испытывают значительные трудности из-за событий в Ормузском проливе.

Напомним, что 28 апреля в Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В городе только недавно потушили пожар на морском терминале, в следствие которого там выпал черный налет после дождя, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.

