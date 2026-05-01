США вводят повышенные пошлины на европейские автомобили — 25%

Повышение затронет весь спектр автомобильной продукции, произведенной в странах ЕС и импортируемой в Соединенные Штаты

Президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о повышении импортных пошлин на автомобили и грузовые транспортные средства, поставляемые из Европейского союза на американский рынок.

Новая ставка пошлины составит 25%. Решение вступает в силу на следующей неделе. Причиной такого шага стало неисполнение ЕС ранее согласованных торговых договоренностей.

— Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз (ЕС) не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%, — написал Трамп в Truth Social.



