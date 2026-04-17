Компания выплатила более 1 млн рублей за разлив нефти в Татарстане

10:21, 17.04.2026

Виновником нарушения стало ООО «Нефтьэкопром»

Компания выплатила более 1 млн рублей за разлив нефти в Татарстане
Фото: Максим Платонов

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило факт загрязнения почвы нефтепродуктами в Татарстане. Сообщается, что виновником нарушения стало ООО «Нефтьэкопром».

Сумма вреда почве превысила 1,1 миллиона рублей.

Важно отметить, согласно действующему законодательству, организации, деятельность которых привела к загрязнению окружающей среды, обязаны полностью возместить причиненный вред. По итогу компания полностью компенсировала нанесенный экологический ущерб.

Ранее суд взыскал с жителя Удмуртии 13 миллионов за незаконную добычу песка в Каме в районе Нижнекамска.

Наталья Жирнова

