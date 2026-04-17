Нефтепродукты и пиво обеспечили основную часть акцизных сборов Татарстана за квартал — 8,7 млрд рублей

Общий объем поступлений достиг 11,2 миллиарда рублей, что составляет более пятой части от запланированной на год суммы

За первые три месяца 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступили значительные суммы акцизных платежей. Общий объем поступлений достиг 11,2 миллиарда рублей, что составляет более пятой части от запланированных на год показателей (20,3%). Об этом сообщили в Минфине Татарстана.

Основным источником поступлений стали акцизы на нефтепродукты, принесшие в бюджет 5,2 миллиарда рублей. Существенный вклад также внесли акцизы на пиво — 3,5 миллиарда рублей. Доходы от акцизов на алкогольную продукцию составили 1 миллиард рублей.

По данным Минфина РТ, поступления от акцизов на нефтепродукты направляются на развитие дорожной инфраструктуры региона.

Дополнительно в бюджет поступили средства по компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам (1,4 миллиарда рублей), а также акцизы на газ для производства аммиака (100 миллионов рублей).

Напомним, что ранее Татарстан получил более 8 миллиардов рублей федеральных трансфертов.

