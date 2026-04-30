Почти треть казанцев хотят повышения ради своего кабинета и увеличения дохода

При этом 27% опрошенных не готовы чем-либо жертвовать ради карьерного роста

Фото: Артем Дергунов

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели исследование среди жителей Казани и выяснили основные мотивы, которые движут горожанами при стремлении к карьерному росту.

Основными причинами ожидания повышения стали желание получить собственный кабинет и изменить статус в компании (по 31% опрошенных), а также увеличение дохода (30%). При этом значительная часть респондентов определила желаемую прибавку к зарплате: треть готова к росту на 50 тысяч рублей и более, 28% — на 30—40 тысяч рублей, а 17% — на 40—50 тысяч рублей.

Готовность к изменениям ради карьерного роста показала интересную картину: 27% опрошенных не готовы чем-либо жертвовать. Остальные респонденты распределились следующим образом: 20% согласны брать больше ответственности, 19% готовы пожертвовать балансом работы и личной жизни, 18% настроены осваивать новые навыки и столько же готовы к переезду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ключевым фактором успешного продвижения по службе респонденты назвали самостоятельность (33%). На втором месте оказались отзывы коллег (32%), а на третьем — присутствие в офисе (25%).

Более 75% участников опроса считают, что дружба с начальством напрямую влияет на карьерный рост. Основными способами налаживания неформального контакта респонденты назвали внерабочие активности (47%), совместные обеды (40%), общее хобби (32%) и онлайн-общение по нерабочим вопросам (26%).

Наталья Жирнова