VK продала четверть «Точка банка» компании «Интеррос» за 21,2 млрд рублей

По информации «Интерроса», приобретенный пакет акций планируется передать компании «Т-Технологии» через механизм закрытой подписки

Фото: Михаил Захаров

Технологический холдинг VK завершил сделку по продаже 25-процентной доли в АО «Точка». Покупателем пакета акций выступила инвестиционная компания «Интеррос», заплатившая за актив не менее 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в VK, сделка соответствует стратегии управления инвестиционным портфелем компании, направленной на увеличение стоимости активов и получение прибыли от вложений.

По информации «Интерроса», приобретенный пакет акций планируется передать компании «Т-Технологии» через механизм закрытой подписки. В пресс-службе «Т-Технологий» сообщили о намерении консолидировать до 100% акций «Точки».

Напомним, что ранее, в мае 2025 года, «Т-Технологии» уже получили контроль над компанией «Каталитик пипл», которой принадлежит 64% акций «Точки». Ранее сообщалось, что президент экосистемы «Т-Технологии» Станислав Близнюк сообщил о прогнозируемом эффекте от приобретения сервиса «Авто.ру», о котором объявили в марте. По его словам, экономический эффект от сделки составит более 45 миллиардов рублей в течение трех лет.

Наталья Жирнова