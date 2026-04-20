Более 90 стран и 60 регионов РФ подтвердили свое участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026»

14:17, 20.04.2026

Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина

Участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году уже подтвердили 93 страны и 61 российский регион. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции, посвященной форуму.

Минуллина отметила, что на данный момент еще не все прошли проверку безопасности и в связи с ситуацией в мире не все смогут доехать.

Ранее Рустам Минниханова заявил, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке площадка в Казани должна стать местом для поиска решений региональных проблем. Он отметил, что половина внешнеторгового оборота Татарстана приходится на страны Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Наталья Жирнова

Читайте также
