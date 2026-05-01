Тарифы СБП, рейтинг автошкол и новые правила прописки

Законы и поправки, которые вступают в силу в мае 2026 года

В мае вступят в силу новые законы и правила, которые касаются граждан и бизнеса. Владельцам жилья теперь будет легче снять с регистрационного учета тех, кто фактически не живет по месту прописки и не вносит квартплату. Для предпринимателей система СБП станет платной, и будет определен единый тариф для переводов с их участием. Об этих и других нововведениях — в материале «Реального времени».

Индексация пенсий

В мае отдельной категории пенсионеров проиндексируют выплаты за счет отдельных доплат и перерасчетов. Так, прибавку к пенсии получат бывшие летчики гражданской авиации и работники угольной отрасли. Их надбавка к страховой пенсии пересчитывается несколько раз в год, в том числе и в мае. Итоговая сумма индивидуальная и зависит от стажа и уровня заработка.

Следующая категория — ветераны Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы они получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, которая выплачивается ежегодно. Она положена участникам и инвалидам ВОВ, проживающим в России, а также в ряде стран Балтии — Латвии, Литве и Эстонии.

Те пенсионеры, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также граждане, которым установили I группу инвалидности, получат ощутимую прибавку к пенсии. Фиксированная часть страховой пенсии увеличится с нынешних 9,5 тыс. руб. до 19 тыс. руб. без учета районных коэффициентов.

Система «Честный знак» расширится

«Честный знак» возьмет под контроль новые категории товаров, включая радиоэлектронику, строительные материалы и кондитерские изделия. С 1 мая 2026 года в России стартует новый этап маркировки. Нововведение напрямую касается всех участников рынка — от крупных заводов до импортеров. Бизнесу предстоит нанести на каждую единицу продукции уникальный цифровой код, зарегистрировать его в государственной системе, обеспечить полную прослеживаемость на каждом этапе — от конвейера до полки магазина.

Что касается наименований товаров, то обязательной маркировке стройматериалов будет подлежать цемент, гипс, сухие смеси, шпаклевки, герметики и монтажная пена, но при условии продажи в индивидуальной упаковке. Крупные конструкционные элементы, такие как балки и плиты, пропускать через систему пока не надо.

В категории радиоэлектронной продукции под контроль попадает практически все — от розеток и выключателей до смартфонов, ноутбуков, печатных плат и распределительных щитков. Таким образом, речь идет о расширении системы маркировки на значительную часть бытовой и цифровой техники.

В сегменте кондитерских изделий переход пройдет в несколько этапов. С марта часть продукции уже начала маркироваться — это печенье, вафли, мармелад, зефир и пастила, а с мая к списку добавятся круассаны, рулеты, торты и пирожные. Исключение сделано для скоропортящихся товаров со сроком хранения до пяти суток — их маркировать не требуется.

По мнению экспертов, обязательная передача сведений о маркировке позволит защитить покупателей от нелегальной и опасной продукции, а также обеспечит справедливую конкуренцию для добросовестного бизнеса.

Банк России начнет получать сведения из федреестра населения

28 мая 2026 года вступает в силу постановление правительства, согласно которому Банк России будет включен в перечень получателей сведений из федерального регистра населения. Если раньше при открытии счета или выдаче кредита часть информации банки запрашивали у клиента, теперь банк сможет самостоятельно делать выводы о «благонадежности» гражданина на основании своих данных и сведений из федерального реестра населения, где собрана вся информация о месте проживания, имуществе и т. п. Если данные из федреестра (например, отсутствие официального дохода) не совпадут с высоким оборотом по счету, банк заблокирует операции и потребует подтвердить происхождение средств. Как только в реестре появятся данные о смерти, аннулировании паспорта или присвоении статуса «неблагонадежный», счет заморозят мгновенно, не дожидаясь ответа клиента.

Пособие для многодетных будут считать по-новому

С 22 мая 2026 года вступит в силу поправка, которая позволит сохранить право на единое пособие для родителей с тремя и более детьми в случае небольшого превышения доходов (до 10%) от прожиточного минимума в регионе. Таким образом, правила назначения единого пособия для многодетных семей изменятся. Ранее, если среднедушевой доход семьи хотя бы на несколько копеек был выше регионального прожиточного минимума, многодетная семья лишалась права на единое пособие. По новым правилам, если при подаче заявления на продление выплаты пособия превышение дохода находится в пределах 10%, то будет принято положительное решение о продлении выплаты еще на год.

Вывоз золота из России — под запретом

С 1 мая 2026 года запрещается вывозить из России очищенное от посторонних примесей (аффинированное) золото в слитках весом более 100 граммов. Запрет вводится в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей и компаний. Исключением является вывоз золота при наличии официального разрешения от Федеральной пробирной палаты в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи во Владивостоке.

Выписать из квартиры станет проще

В России вступают в силу новые правила, которые касаются снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства. С 1 мая 2026 года собственникам квартир станет проще выписывать людей, которые фактически там не живут или уже потеряли право пользования жильем. К примеру, речь идет о бывших мужьях и женах, которые съехали, но все еще прописаны у экс-супругов; взрослых детях, которые живут в другом месте, а прописаны у родителей; собственниках другого жилья, которые купили новый дом или квартиру, но прописку не меняют, и т. д.

Владельцам квартир теперь будет легче выписать таких граждан через суд. В качестве доказательств можно использовать акты управляющих компаний или ТСЖ, свидетельства соседей, платежные документы и другие материалы. После решения суда снять человека с учета можно будет в МФЦ или подразделениях МВД.

ФНС обновит работу с «безнадежными» налоговыми долгами

С 1 мая 2026 года порядок работы с налоговыми долгами, которые уже невозможно взыскать, поменяется. Если долг уже давно висит на Едином налоговом счете и у налоговой службы нет законных оснований его взыскать, его могут признать «безнадежным» и списать. Таким образом определяется точный механизм, с помощью которого такие долги будут выводиться с учета.

Переводы через СБП по новым тарифам

С 1 мая 2026 года Банк России стандартизирует тарифы Системы быстрых платежей. Это касается переводов, которые осуществляют юрлица, ИП или самозанятые. В то же время переводы от человека к человеку, включая переводы самому себе между счетами, по-прежнему останутся бесплатными.

Комиссия будет взиматься от банков при переводах от физлиц в адрес компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также при обратных переводах — от бизнеса физическим лицам. Размер комиссии составит от 5 копеек до 3 рублей за списание и столько же за зачисление в зависимости от суммы операции. Также действует фиксированная комиссия для банков в размере 6 рублей за трансграничные переводы через СБП между физлицами. Она будет взиматься независимо от суммы перевода, при этом зачисление средств останется бесплатным.

Рейтинг автошкол России

Правила о создании специального рейтинга автошкол вступят в силу с 28 мая 2026 года вместе с поправками к закону о безопасности транспортных средств, утвержденными постановлением правительства. Рейтинг будет построен на основе показателей об успешности учебной организации, к которым отнесут в том числе и статистику сдачи экзамена в ГИБДД с первого раза. Кроме того, будет учитываться, сколько водителей, прошедших обучение в той или иной автошколе, попадают в ДТП в первые два года после окончания учебы.

Рейтинг будет периодически обновляться, с какой частотой — установит приказ МВД, однако известно, что данные планируют публиковать каждый год не позднее 15 февраля. Это значит, что первые рейтинги появятся в начале 2027 года, после того как ГИБДД соберет необходимую информацию.