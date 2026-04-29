Три месяца вместо шести: Минтруд предложил ужесточить правила трудоустройства мигрантов

Регионы получат право перераспределять квоты на трудоустройство иностранцев уже через три месяца, если работодатель не оформил необходимые разрешительные документы

Минтруд России разработал проект по ужесточению правил привлечения иностранных работников из визовых стран. Согласно предложенным изменениям, регионы получат право перераспределять квоты на трудоустройство иностранцев уже через три месяца, если работодатель не оформил необходимые разрешительные документы.

В настоящее время этот срок составляет шесть месяцев. По мнению разработчиков проекта, сокращение периода ожидания позволит более оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке труда, при этом приоритет будет отдаваться российским специалистам.

Квоты выделяются предприятиям только после подтверждения потребности в иностранных работниках и невозможности закрыть вакансии местными специалистами.

На 2026 год утверждена квота в размере 278,9 тысячи разрешений, что составляет менее 0,4% от общего числа занятых в стране. Часть квот предназначена для продления разрешений уже работающим иностранным сотрудникам.

Проект приказа в настоящее время проходит общественное обсуждение на портале нормативных правовых актов.

За первые месяцы 2026 года количество выдворенных из Татарстана иностранных граждан увеличилось вдвое — до 800 человек, причем более половины случаев (429) связано с аннулированием разрешения на временное проживание и вида на жительство. При этом число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 41,2% — за два месяца было расследовано 77 преступлений, где преобладающим видом правонарушений остаются кражи — как в отношении самих иностранцев, так и совершаемые ими.

Наталья Жирнова