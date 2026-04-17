Около 10 млн россиян попадут под усиленный налоговый контроль из-за переводов

Около 7—10 миллионов граждан России могут попасть под усиленный контроль налоговых органов из-за операций по банковским картам. Об этом «Известиям» сообщили эксперты финансового рынка.

По данным специалистов, особое внимание налоговиков привлекут граждане, получающие регулярные переводы от разных людей, а также имеющие признаки предпринимательской деятельности в своих операциях.

Эксперты отмечают, что в первую очередь под наблюдение попадут владельцы счетов со стабильными поступлениями от 200 тысяч рублей ежемесячно.

В пресс-службе Минфина уточнили, что с 2027 года планируется запуск системы автоматического обмена информацией между Банком России и ФНС. Новая система будет отслеживать доходы физических лиц, если их источник не подтвержден, а сумма превышает годовой лимит в 2,4 миллиона рублей.

Минувшая неделя получилась богатой на приятные для граждан налоговые новости. Тут и введение семейного налогообложения с понижением ставок налога для многодетных, и освобождение общепита от НДС, и даже обсуждение налога на сверхприбыль богатых компаний. Подробнее — в обзорном материале «Реального времени».



Наталья Жирнова