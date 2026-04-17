«Билайн» оштрафовали на 700 тысяч рублей за незаконную рекламную рассылку

Нарушение заключалось в том, что оператор автоматически включал согласие на рекламную рассылку в договор с клиентом без явного одобрения абонента

Татарстанское управление ФАС России наложило штраф на сотового оператора «Билайн» за нарушение правил распространения рекламы. Компания получила наказание за рассылку предложений о скидке 20% на корпоративную связь, сообщает пресс-служба управления.

Нарушение заключалось в том, что оператор автоматически включал согласие на рекламную рассылку в договор с клиентом без явного одобрения абонента. По мнению антимонопольной службы, согласие на получение рекламы должно быть прямым и добровольным, а не скрытым в общих условиях договора.

Это не первый случай привлечения «Билайна» к ответственности за подобные нарушения. За период 2024—2025 годов территориальные органы ФАС назначили оператору 26 штрафов на общую сумму более 9,5 млн рублей. В марте 2025 года компания уже получала взыскание в Татарстане в размере 600 тысяч рублей за аналогичные нарушения.

Наталья Жирнова