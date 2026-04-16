Арендовать офис в Казани стоит до 18 млн рублей, в центре объекты снимают федеральные компании
На сегодняшний день в Казани насчитывается 605 предложений об аренде офисов. Средняя стоимость съема такого помещения составляет 85 730 рублей в месяц, следует из аналитики ЦИАН.
Больше всего в столице Татарстане предлагается в аренду офисов класса В (104 объявления). Следом по количеству предложений — офисы класса А (66). Меньше всего офисных помещений класса В+ и С (по 12 объявлений по каждому из типов).
Самый дешевый офис в городе можно арендовать за 1,1 тыс. рублей в месяц, включая электричество и тепло. Речь идет об объекте площадью 36 кв. м на ул. Мазита Гафури. Судя по фотографиям, помещение сдается без мебели, за исключением дивана в коридоре.
Самая высокая арендная ставка для офиса в Казани — 18,7 млн рублей в месяц. Площадь данной недвижимости — 7,5 тыс. кв. м, она расположена на ул. Г. Камала. За эту стоимость арендатор может снять бизнес-центр «Мастер» целиком, говорится в описании. Согласно фото, офис полностью оборудован мебелью, сантехникой и прочей аппаратурой. Также в здании есть подземный паркинг.
В центре города арендуют офисы федеральные компании, а в спальных районах — стрит-ретейл
Арендуют офисы во всех районах Казани. В данном вопросе все зависит от запросов арендатора и характеристик самого помещения, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.
В свою очередь, в спальных районах города чаще арендуют помещения стрит-ретейл: под пункты выдачи, аптеки, магазины, алкомаркеты, магазины в шаговой доступности, цветочные магазины или точки по продажам хозтоваров.
Ранее сообщалось, что инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2026 году составят 1 трлн рублей. Большая часть средств — 46% — направлена на торговую недвижимость, в первом квартале совершено 50 сделок с недвижимостью со средним размером 3,4 млрд рублей.
