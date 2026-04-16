Депутат уфимского горсовета Дегтев был арестован по делу о махинациях с «Башспиртом»

Принадлежащий депутату «Образовательный центр «Пушкин» сдавал помещения в историческом здании на улице Пушкина компании «Башспирт» по завышенным тарифам

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу депутата городского совета Александра Дегтева. Мера пресечения действует до 20 мая, сообщает «Ъ».

По данным следствия, Дегтев обвиняется в присвоении или растрате средств (статья 160 УК РФ). Правоохранительные органы установили, что принадлежащий депутату «Образовательный центр «Пушкин» сдавал помещения в историческом здании на улице Пушкина компании «Башспирт» по завышенным тарифам.

Задержание парламентария произошло 14 апреля, срок задержания составил 48 часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что в этот же день Арбитражный суд Башкирии вынес противоречивые решения: отказал прокуратуре в признании недействительным договора аренды между «Башспиртом» и образовательным центром, но одновременно удовлетворил иск арендодателя о взыскании с «Башспирта» задолженности за аренду в размере около 37 миллионов рублей.

В знак несогласия с предъявленными обвинениями Александр Дегтев объявил голодовку. Ситуация находится на контроле у правоохранительных органов, расследование продолжается.

Наталья Жирнова