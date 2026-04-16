Депутат уфимского горсовета Дегтев был арестован по делу о махинациях с «Башспиртом»
Принадлежащий депутату «Образовательный центр «Пушкин» сдавал помещения в историческом здании на улице Пушкина компании «Башспирт» по завышенным тарифам
Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу депутата городского совета Александра Дегтева. Мера пресечения действует до 20 мая, сообщает «Ъ».
По данным следствия, Дегтев обвиняется в присвоении или растрате средств (статья 160 УК РФ). Правоохранительные органы установили, что принадлежащий депутату «Образовательный центр «Пушкин» сдавал помещения в историческом здании на улице Пушкина компании «Башспирт» по завышенным тарифам.
Задержание парламентария произошло 14 апреля, срок задержания составил 48 часов.
Примечательно, что в этот же день Арбитражный суд Башкирии вынес противоречивые решения: отказал прокуратуре в признании недействительным договора аренды между «Башспиртом» и образовательным центром, но одновременно удовлетворил иск арендодателя о взыскании с «Башспирта» задолженности за аренду в размере около 37 миллионов рублей.
В знак несогласия с предъявленными обвинениями Александр Дегтев объявил голодовку. Ситуация находится на контроле у правоохранительных органов, расследование продолжается.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».