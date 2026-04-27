Новости бизнеса

23:49 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Татарстан вошел в топ-30 по долговой дисциплине бизнеса

08:32, 27.04.2026

За 12 месяцев доля просроченной задолженности юридических лиц в Татарстане выросла на 0,22 процентных пункта

Фото: Jakub Żerdzicki на Unsplash

Доля просроченной задолженности юридических лиц в Татарстане на 1 марта 2026 года составила 2,00%. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

За 12 месяцев этот показатель в республике вырос на 0,22 процентных пункта. Татарстан занял 29-е место среди регионов России. Для сравнения: в Краснодарском крае доля просрочки составила 1,75% (22-е место), в Нижегородской области — 1,86% (25-е место), в Удмуртской Республике — 1,79% (24-е место).

Как отмечается в исследовании, темпы прироста задолженности по кредитам корпоративным клиентам обновили пятилетний минимум. С 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года объем ссудной задолженности вырос на 11% (в 2024 году рост составлял 25,9%). Доля просроченной задолженности в целом по России опустилась до 3,55%.

При этом между регионами сохраняется значительная дифференциация: доля просрочки варьируется от 0,02% до 45,21%. Медианное значение по стране на 1 марта 2026 года составило 3,03%. Лидируют по платежной дисциплине Чукотка и Магаданская область, замыкают список Ненецкий автономный округ и Дагестан.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбщество Татарстан

Новости партнеров

Фондовый рынок
  • Татнефть603.4
  • Нижнекамскнефтехим73.45
  • Казаньоргсинтез61.5
  • КАМАЗ73.3
  • Нижнекамскшина39.4
  • Таттелеком0.746