В Татарстане нашли подрядчика на установку умных счетчиков за 1,3 миллиарда

«Татэнергосбыт» заключил контракт с пермской компанией с казанскими корнями

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

На этой неделе «Татэнергосбыт» заключил контракт с победителем открытого аукциона на выполнение работ по монтажу и наладке интеллектуальной системы учета электроэнергии на сумму 1,3 млрд рублей. В общей сложности исполнителю предстоит закупить и смонтировать в многоквартирных домах республики свыше 86 тысяч «умных» счетчиков.

Тендер достался зарегистрированной в Перми фирме «Меридиан-Казань» татарстанского бизнесмена Наиля Акмаева. Его партнером по бизнесу проходит замглавы ГЖФ Татарстана Рустем Гилязов — им принадлежит московская компания «Меридиан-Ресурс». Оба предприятия специализируются в области пассажирского транспорта. В прошлом году одно из них заключило контракт с пермскими налоговиками на оказание транспортных услуг.

Вторая фирма, которая участвовала в торгах энергетиков, объявленных под конец 2025 года, — это казанское мебельное производство «Магма-М» Аделя Хуснутдинова. Фирма Акмаева обошла ее, скинув начальную цену на 6,7 млн рублей. У «Татэнергосбыта» это самый крупный заказ в текущем году.

Василя Ширшова