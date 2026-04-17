В Казани покупка квартиры для сдачи в аренду окупается за 20,9 года — это один из самых невгодных городов

В целом ситуация на рынке аренды в крупных городах сейчас складывается не в пользу инвесторов

Фото: Артем Дергунов

По данным исследования федерального портала «Мир квартир», Казань оказалась в числе городов с относительно низкой доходностью от сдачи жилья в аренду. При этом средняя доходность от арендного бизнеса в столице Татарстана составляет 4,8%, а срок окупаемости квартиры — 20,9 года.

Для сравнения: лидерами по доходности от сдачи квартир в аренду стали Грозный, Нижний Тагил и Мурманск. В Грозном квартира окупается за 11,7 года при доходности 8,5%, в Нижнем Тагиле — за 12,1 года (8,3%), а в Мурманске — за 13 лет (7,7%).

Ситуация на рынке аренды в крупных городах складывается не в пользу инвесторов. В Москве средняя доходность составляет всего 3,6% при сроке окупаемости 28,2 года. В Санкт-Петербурге показатели немного лучше — 4,4% и 22,7 года соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По всей России средняя доходность от сдачи квартир в аренду составляет 5,8%, а срок окупаемости — 17,2 года. При этом эксперты отмечают общую тенденцию: за последний год доходность арендного бизнеса снизилась, а сроки окупаемости увеличились. Причина — рост стоимости жилья на 11% при минимальном повышении арендных ставок.

Специалисты прогнозируют, что при снижении ипотечных ставок ситуация может ухудшиться: стоимость квартир продолжит расти, а арендные ставки могут снизиться, что сделает покупку жилья для сдачи в аренду еще менее выгодной.

На сегодняшний день россиянам не очень выгодно сдавать однокомнатные квартиры помесячно и даже посуточно. В данном случае экономика будет не очень эффективной. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова