В Менделеевском районе пресекли незаконное размещение табачной продукции

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Менделеевского района выявила нарушение законодательства о продаже никотинсодержащей продукции в одном из местных торговых павильонов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что в торговом объекте нарушались требования федерального закона об охране здоровья граждан: в павильоне осуществлялась открытая демонстрация никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления из-за отсутствия необходимых жалюзи или тонировки на витринах.

По результатам проверки в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией. Материалы дела находятся на рассмотрении.

Ранее таможенники Зеленодольска изъяли 291 единицу жевательного табака и вейпов.

Наталья Жирнова