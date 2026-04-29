В Менделеевском районе пресекли незаконное размещение табачной продукции
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении
Прокуратура Менделеевского района выявила нарушение законодательства о продаже никотинсодержащей продукции в одном из местных торговых павильонов, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки установлено, что в торговом объекте нарушались требования федерального закона об охране здоровья граждан: в павильоне осуществлялась открытая демонстрация никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления из-за отсутствия необходимых жалюзи или тонировки на витринах.
По результатам проверки в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией. Материалы дела находятся на рассмотрении.
