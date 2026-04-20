Впервые на базе KazanForum-2026 пройдет выставка готовых татарстанских и российских инвестпроектов

Для участия уже отобраны 200 проектов от 1 млрд рублей, которые были собраны со всей страны, в том числе из Татарстана

В рамках «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» впервые пройдет международная выставка готовых инвестиционных и инфраструктурных проектов. По данным руководителя АИР РТ Талии Минуллиной, в пресс-конференции, посвященной форуму, примут участие Россия и страны СНГ.

На сегодняшний день для участия уже отобраны 200 проектов от 1 миллиарда рублей, которые были собраны со всей страны, в том числе из Татарстана.

— Это конкретно сформулированные предложения, потому что если наш бизнес не готов к переговорам и просто ходит знакомиться на форуме, то результат оставляет желать лучшего. А если у нас есть конкретно упакованные предложения, переведенные на иностранные языки, которые мы можем предложить нашим коллегам, то это совсем другое качество мероприятия, — заявила Минуллина.

Талия Минуллина подчеркнула, что на выставке будут учитываться принципы шариата, где не имеют места бизнесы, связанные с игровой или алкогольной сферой. По словам главы АИР РТ, во время форума может быть подписана какая-то часть соглашений.

Напомним, что на KazanForum-2026 будет обсуждаться в том числе развитие исламского финансирования.

Наталья Жирнова