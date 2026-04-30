«Балтика» — авторская команда: как казанский «Рубин» готовится к матчу-реваншу

Кто заменит Вуячича, станет ли Даку капитаном и какая мотивация у игроков на остаток сезона

«Рубин» в преддверии гостевого матча с калининградской «Балтикой» провел открытую тренировку для журналистов. До конца текущего сезона казанцам осталось сыграть три игры, в том числе две гостевые. В каком состоянии пребывает команда и в чем игроки находят мотивацию на концовку чемпионата — в материале «Реального времени».

Мотивация — набрать максимум очков

За три оставшихся тура у казанского «Рубина» почти не осталось турнирной мотивации. В активе команды седьмая строчка в таблице и 39 набранных очков. Это на шесть меньше, чем у шестого места в чемпионате, и на 13 баллов больше от зоны стыковых матчей (13-я позиция). Единственной целью остается сохранение седьмой позиции, которую «Рубин» занял в прошлом сезоне. Помешать может московское «Динамо» с восьмого места, отстающее на одно очко.

В такой ситуации особенно тяжело игрокам. Где находить мотивацию, если от результата ничего практически не зависит. «Рубин» точно не доберется до медалей и точно не вылетит. Об этом на открытой тренировке удалось спросить у Назми Грипши. Албанец пришел в клуб зимой и только-только привыкает к местным порядкам и чемпионату.

— Когда ты профессиональный футболист, у тебя в принципе не должно быть каких-то вопросов о мотивации. У нас впереди еще три матча. Мы должны постараться в них забрать максимум очков. Надо выиграть эти три матча и готовиться к началу нового сезона. А какие уже там будут цели, мы узнаем позже, — рассказал Грипши корреспонденту «Реального времени».

Еще одной мотивацией для игроков может служить то, что на данном этапе сезона Франк Артига продолжает знакомиться с командой. С момента его прихода (в январе) прошло уже пару месяцев, но пока не все футболисты смогли зарекомендовать себя в полной мере.

«Мне очень нравится «Балтика»

Впереди у команды Франка Артиги выездные матчи против клубов из топ-5 чемпионата. Вначале предстоит сыграть с «Балтикой» (2 мая) в Калининграде, затем в Москве со «Спартаком» (11 мая). Особенно опасным выглядит поединок с калининградцами, у которых пока не задается весенняя часть сезона. В последних шести матчах у «Балтики» всего одна победа и поражение от «Акрона» (0:1) в минувший понедельник. Хозяева поля будут серьезно мотивированы доказать случайность столь неудачной серии в марте-апреле.

Еще одна сложность заключается в стиле игры «Балтики». Если «Спартак» играет в ярко выраженный атакующий футбол, то калининградцы уповают на крепкую оборону и жесткий прессинг. С такими соперниками «Рубину» при Артиге приходится тяжелее, чем против открытых команд. Сам испанец высоко отозвался о «Балтике», назвав ее «авторской».

— Мне очень нравится «Балтика». Это авторская команда, созданная тренером. Это не команда, где тренер просто ставит структуру 4-3-3 или 3-4-3. «Балтика» — яркий пример того, как команда воплощает идеи главного тренера. Кому-то может нравиться их стиль, а кому-то нет, но ее игроки бьются, трудятся и стараются воплотить в жизнь идеи тренера, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».

Любопытно, что тренирует «Балтику» Андрей Талалаев — давний друг и товарищ Рашида Рахимова, бывшего тренера «Рубина». Рулевой балтийцев ревностно относится к этой дружбе с коллегой и защищал его еще осенью в Казани, когда «рубиновые» крупно проиграли калининградцам дома со счетом 0:3. То самое поражение от «Балтики» считается чуть ли не главным катализатором январской отставки Рахимова. Именно после того матча в клубе решили, что «Рубину» нужны свежие тренерские идеи.

Кто заменит Вуячича?

В матче с «Балтикой» у казанцев не сможет сыграть Игор Вуячич. Защитник «Рубина» получил одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В его отсутствие Артиге придется сделать непростой выбор сразу в двух вопросах: кто займет место в центре обороны и кому передать капитанскую повязку, которую носит черногорец. При общении с журналистами четкого ответа на них испанский тренер дать не смог. Вероятнее всего, центральным защитником выйдет Егор Тесленко, а по краям ему помогут Никита Лобов и Дениль Мальдонадо.

Капитаном, по всей видимости, станет Мирлинд Даку. Во-первых, он самый долгоиграющий из претендентов, во-вторых, повязка придаст ему уверенности в своих силах. Весной албанцу никак не удается забить гол. Капитанская роль, отведенная ему Артигой, дополнительно поможет почувствовать лучшему бомбардиру команды его важность.

А вот другой лидер «Рубина» — армянский полузащитник Угочукву Иву в этом сезоне уже не поможет. Опорник казанцев получил травму в концовке прошлого года и до сих пор продолжает лечиться. На данный момент футболист вернулся к тренировкам на поле, работает с мячом, но занимается отдельно от основной группы. Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Артига подчеркнул, что главное, чтобы Иву был готов к первому летнему сбору.

— Вряд ли Иву выйдет на поле в трех оставшихся матчах чемпионата. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе. Мы не хотим форсировать его возвращение на поле, чтобы избежать рецидива. Надеемся, что Иву вернется в основную группу к началу сборов, — сказал Артига.

Остальные сегодня работали на поле в отличном настроении. Вместе со всеми занимался даже Урош Дрезгич. Возвращение сербского защитника в основную группу — большая новость. Футболист дважды подряд получил тяжелые травмы, на его восстановление ушло более года. Правда, увидим ли мы Дрезгича хоть раз в футболке «Рубина» в официальном матче — вопрос, на который никто не знает ответа. По контракту у защитника остался еще год.