Роботы не идут даже со скидками: в «Эйдос Робототехнике» сменили руководство

46-летнему Фанису Мирсаитову из «Университета Иннополис» предстоит заняться промышленной автоматизацией

АО «Корпорация Робототехники» сменила управленческую команду своего ключевого актива «Эйдос Робототехника», специализирующейся на производстве промышленных роботов. Новым генеральным директором назначен 46-летний Фанис Мирсаитов, ранее работавший в АНО ВО «Университет Иннополис». Антон Сурьянинов, один из пионеров роботизации в Татарстане, покинул компанию. Кадровые перестановки произошли на фоне стагнации продаж промышленных роботов, а приток «свежей крови» связан с усилением лоббистских позиций Искандера Бариева, занявшего пост замгендиректора по развитию бизнеса корпорации после ухода из «Университета Иннополис», полагают источники «Реального времени». Новой команде предстоит наращивать продажи, чтобы превратить «Эйдос» в крупного федерального игрока на рынке автоматизации производства.

Почему ушел разработчик татарского робота Антон Сурьянинов

Татарстанский разработчик и производитель промышленных роботов и роботизированных ячеек «Эйдос Робототехника» подвергся управленческой трансформации. Ее новый акционер, АО «Корпорация Робототехники», входящее в АФК «Система», начал процесс реорганизации со смены топ-менеджмента казанской компании. Первым ее покинул гендиректор Антон Сурьянинов, руководивший с момента основания в 2023 году. Отставка была принята 8 апреля этого года, следует из данных «Спарк-Интерфакса».

Обновление руководства «Эйдос Робототехники» запланировано в рамках нового этапа корпоративной стратегии, связанной со сделкой продажи контрольного пакета акций в сентябре 2025 года, следует из опубликованного сообщения АО «Корпорация Робототехники». В ближайшее время топ-менеджмент будет усилен специалистами, ориентированными на вывод новых продуктов на международные рынки, отмечено в сообщении.

— Новая модель управления призвана ускорить развитие и масштабирование бизнеса. Цель трансформации — создание единой, коммерчески ориентированной операционной структуры. Она будет реализовывать масштабные проекты по полной роботизации российской промышленности, включая проектирование, серийный выпуск, внедрение и сервисную поддержку, — объясняют в компании. Почему в эту структуру не вписывается опытный и профессиональный разработчик Антон Сурьянинов, не уточняется. Сам он не стал комментировать уход с поста гендиректора.

Напомним, что «Корпорация Робототехники» приобрела контрольный пакет акций АО «Эйдос Робототехника» в сентябре 2025 года. В настоящее время ей принадлежит 100% акций общества.

Интерес был связан с тем, что его разработка робота-манипулятора А12-1450 первой была внесена в реестр Минпромторга России как отечественный продукт. Этот статус дает возможность предприятиям получать меры поддержки (субсидии) при его приобретении. Минпромторг РФ компенсирует 20% расходов на покупку робототехнических комплексов для автоматизации производства. Запуск программы субсидирования Антон Алиханов анонсировал в феврале 2025 года на коллегии в Казани. «Заложили 1 млрд на скидку для покупки роботов, окупится за год», — обещал он.

Но, похоже, покупателей не нашлось. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 136,1 млн рублей при себестоимости продукции 128,1 млн рублей, то есть чистая прибыль составила менее 10 млн рублей, следует из отчета компании. Правда, сохранился убыток 2024 года, его величину наше издание решило не раскрывать. При этом вложения акционеров в уставный капитал предприятия составили 500 млн рублей.

«В 2024—2025 годах инвестиции были направлены на развитие линейки отечественных промышленных роботов и разработку специализированного программного обеспечения», — говорится в отчете компании. Однако татарстанский производитель роботов столкнулся с кризисом в продажах. Как отметил один из собеседников издания, «роботы не идут со скидками».

«Эйдос Робототехника» продолжает операционную деятельность в штатном режиме. Предприятие ведет сборку роботов-манипуляторов на площадях казанского технопарка «Идея» на Петербургской. Но какое количество роботов-манипуляторов предполагается реализовать в 2026 году не сообщается. С 1 марта 2024 года АО «Эйдос Робототехника» использует право на освобождение по налогу на прибыль как участник ИЦ «Сколково» на основании п. 1 ст. 246.1 НК РФ.

К слову сказать, изменения произошли в руководстве технопарка «Идея». С 2 марта 2026 года исполняющим обязанности генерального директора инновационного технопарка «Идея» назначен Николай Абруков, а прежний глава, Диас Сафин, покинул пост после более трех лет работы

Как выходцы из «Университета Иннополис» пришли в робототехнику

Новым генеральным директором «Эйдос Робототехники» назначен 46-летний Фанис Мирсаитов. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 9 апреля этого года, следует из данных «Спарк-Интерфакса». Официального сообщения о его назначении пресс-служба АО «Корпорация Робототехники» не выпускала. Из открытых источников известно, что до назначения в «Эйдос Робототехнику» он работал в АНО ВО «Университет Иннополис», где руководил отделом развития продуктов мониторинга транспортной инфраструктуры.

Он занимался проектами цифровой трансформации транспортной сферы, в том числе в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме того, ему приходилось разрабатывать новейшие технологии для производства компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, ПО, оборудования наземной инфраструктуры. Здесь ему приходилось тесно взаимодействовать с тогда еще директором «Университета Иннополис» Искандером Бариевым, под чьим руководством было создано немало гражданских БПЛА.

Связано ли назначение Фаниса Мирсаитова с его прежним руководством, трудно сказать. Но источники уверены, что кадровые перестановки связаны с усилением лоббистских позиций Искандера Бариева, ставшего заместителем гендиректора по развитию бизнеса в «Корпорации Робототехники».



В ноябре прошлого года он оставил пост директора АНО ВО «Университет Иннополис», после чего перешел в новую структуру АФК «Система» по роботизации. С 11 декабря 2025 года Искандер Бариев приступил к обязанностям заместителя генерального директора по развитию бизнеса с перспективой вхождения в состав правления в АО «Корпорация роботов». В новой должности Искандер Бариев курирует блок коммерческого развития, отвечая за направления продаж, маркетинга, GR (связи с государством) и международного бизнеса, следует из сообщения корпорации. В его задачи входит расширение присутствия на глобальных рынках и укрепление партнерских отношений. Связаться с ним не удалось: мобильный телефон был занят.

Выйти из кризиса продаж?

В настоящее время перед руководством компании стоит задача «обеспечения стабильного притока денежных средств и прибыли», говорится в отчете «Эйдос Робототехники». Для этого следует:

— принять меры по расширению партнерской сети для увеличения объемов продаж продукции,

— укрепить отношения с существующими клиентами для повышения их лояльности,

— диверсифицировать продуктовую линейку за счет включения промышленных роботов и универсальных роботизированных ячеек,

— оптимизировать операционные расходы,

— привлечь дополнительное финансирования через займы от акционеров и льготные кредиты.

Оживится ли интерес предприятий к роботизации производства?

«Мы фиксируем ежегодный прирост количества установки промышленных роботов, и это наблюдается достаточно продолжительное время, — не согласна с такой оценкой ситуации исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова. — Промышленность активно стремится к освоению новых технологических укладов, и автоматизация с роботизацией играют ключевую роль в повышении производительности и эффективности производственных процессов. По данным Росстата, на конец 2024 года в обрабатывающей промышленности России была установлена 21 тысяча промышленных роботов. По ее словам, существуют различные меры поддержки для предприятий: на разработку, производство, а также на приобретение и установку робототехнических комплексов.

Для повышения информированности предприятий предусмотрена возможность взаимодействия с центрами развития промышленной робототехники и Федеральным центром компетенций. Это позволит проводить технологические аудиты для выявления потенциальных точек роботизации и, при необходимости, организовать подготовку кадров для успешного внедрения роботизированных решений. Национальная программа, рассчитанная до 2030 года, предоставляет необходимые инструменты для стимулирования активного внедрения роботизации в промышленности, уверена она.







