Компании РФ теряют до 96,2 млн рублей в год из-за пропущенных звонков

Потери ресторанов и кафе могут составлять около 35 млн рублей, салонов красоты — 34 млн, ветеринарных клиник — 27,5 млн рублей

Компании РФ теряют от 9,5 млн до 96,2 млн рублей в год из-за пропущенных звонков потенциальных клиентов. Об этом говорится в исследовании платформы для создания ИИ-агентов и автоматизации бизнес-процессов Nodul, пишет ТАСС.

— Одна компания в зависимости от сферы может недополучать от 9,5 млн до 96,2 млн рублей в год, если часть звонков от потенциальных клиентов остается без ответа, — рассказали в компании.

Аналитики проанализировали восемь категорий бизнеса: фитнес-клубы, интернет-магазины, автосервисы, рестораны, салоны красоты, гостиницы, ветеринарные клиники и стоматологии. Самые высокие годовые потери из-за пропущенных звонков могут возникать в стоматологии — до 96,2 млн рублей в год для сети клиник с высоким входящим потоком. На втором месте — автосервисы с потенциальными потерями до 54,1 млн рублей. В ресторанах и кафе показатель может составлять около 35 млн рублей, в салонах красоты — 34 млн рублей, в ветеринарных клиниках — 27,5 млн рублей.

Каждый пропущенный звонок автоматически не равен потерянной продаже. В расчетах учитывались только те обращения, где у клиента уже было намерение купить или записаться на услугу, а также вероятность конверсии такого звонка в реальную покупку, пояснили эксперты.

Ариана Ранцева