На создание первой очереди авиахаба в Кирове направят 180 млн рублей

В региональном Минтрансе сообщили, какой парк судов будет обслуживать проект малой авиации

Начало строительства авиационного хаба малой авиации в Кирове запланировано на IV квартал 2026 года с завершением в 2027 году, сообщили «Реальному времени» в областном Минтрансе. Объем первоначальных инвестиций составит 180 млн рублей. Реализация всего проекта по развитию аэропорта «Победилово» рассчитана на шесть лет.

Флот малой авиации, по данным министерства, будет представлен следующими воздушными судами: самолетами Hawker 800XP, Hawker 800A, Hawker 800B, Piaggio P180, а также вертолетами BO-105 (две единицы).

— Реализация проекта окажет значительное позитивное влияние на развитие деловой активности Кировской области, поскольку создание современного авиационного хаба на базе аэропорта Победилово обеспечит новые логистические и транспортные возможности для бизнеса. На данный момент на региональном рынке малой авиации Кировской области отсутствуют прямые конкуренты, что делает проект уникальным и обладает значительным потенциалом для развития, — сообщили изданию в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Кировской области одобрили строительство авиационного хаба на базе аэропорта «Победилово». Помимо регулярных рейсов здесь начнет работать малая авиация. Как сообщили в правительстве региона, проект свяжет 19 регионов, включая Татарстан, запустив по новым маршрутам самолеты и вертолеты разного класса. Инвестором выступит краснодарская компания «Южный альянс» Андрея Крайника.

Василя Ширшова