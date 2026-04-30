Производители вейпов в России больше не смогут использовать анимационных героев в дизайне

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для электронных сигарет и жидкостей к ним

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для электронных сигарет и жидкостей к ним. Новый стандарт вводит ряд существенных ограничений и требований к производству и упаковке вейпов, сообщает ТАСС.

Согласно документу, устанавливаются четкие ограничения по объему жидкости в зависимости от типа устройства: для картриджей — не более 2 мл, для одноразовых электронных систем — до 10 мл, а для флаконов с жидкостью для заправки — максимум 30 мл. Также определен максимальный срок годности продукции — два года.

Важным нововведением стало запрещение использования вымышленных и анимационных персонажей в оформлении упаковки и дизайне самих устройств. Производители больше не смогут выпускать вейпы в форме игрушек, сладостей и напитков, что должно снизить привлекательность этих изделий для несовершеннолетних.

ГОСТ также устанавливает строгие правила размещения предупреждающих надписей о вреде для здоровья. Такие надписи должны располагаться на лицевой стороне упаковки и занимать не менее 30% ее площади.



По словам главы Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, эти меры являются частью комплексной работы по снижению потребления вейпов среди молодежи.

Напомним, что ранее в Вологодской области ликвидировали более 1 000 точек продажи алкоголя и вейпов.

Наталья Жирнова