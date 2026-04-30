Культурные и спортивные мероприятия мая: куда сходить в Казани

Афиша концертов, постановок, шоу и детских мероприятий последнего месяца весны

Фото: Реальное время

В мае жителей Казани ожидает насыщенная культурная и спортивная программы. Среди мероприятий — Казанский марафон — 2026, хедлайнером которого станет группа «Дискотека Авария», международный фестиваль им. Рахманинова «Белая сирень», концерт «Зверей» и ЛСП, постановка «Утиная охота», приехавшая из Москвы вместе с Иваном Янковским, а также празднование Дня Победы, фестиваль НУР и как минимум одна игра «Ак Барса» в плей-офф. «Реальное время» подготовило подборку главных событий последнего месяца весны.

Концерты

АК-47

1 мая. Korston. 18+

Группа АК-47 анонсировала сольный тур по городам России, в рамках которого музыканты представят треки из нового альбома «Пятый» и свои главные хиты. На сцене выступят Витя АК и Максим АК, а концерты пройдут с участием живых барабанщиков.



Дискотека Авария

2 мая. Центральный стадион. 12+



Хедлайнером вечернего концерта Казанского марафона — 2026, который пройдет с 1 по 3 мая, станет группа «Дискотека Авария». Выступление состоится в субботу 2 мая в 19:00 на Центральном стадионе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сфера звука. Электроакустический концерт

3 мая. Театр им. Камала. Новое здание. 6+



Музыкальный проект представит сочетание академической классики и современной электроники. Традиционные инструменты и цифровые технологии сформируют многослойное звуковое полотно. В программе — «12 зарисовок» Н.Г. Жиганова. Исполнители: Алина Каримова (скрипка, электроника), Александра Бозиянц (альт, дудук, курай). Художественный руководитель — Данияр Соколов.



Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень»

16, 20, 24 мая. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+



В Казани состоится Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». В программе выступления Государственного академического симфонического оркестра Татарстана под управлением худрука и главного дирижера Александра Сладковского прозвучат произведения Кабалевского, Рахманинова, а также Концерт для фортепиано с оркестром №1 в исполнении солиста Шио Окуи.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Мираж

21 мая. «Максимилианс». 18+

Алексей Горбашов, признанный один из лучших гитаристов страны, внес значительный вклад в творчество группы «Мираж» и других известных исполнителей, включая Дмитрия Маликова и группу «Любэ». В настоящее время музыкант вместе с Екатериной Болдышевой продолжает творческую деятельность в составе «Миража», выпуская новые композиции и сохраняя популярность среди слушателей.

Антоха МС

23 мая. Бар «Соль». 12+



Антоха МС (Антон Кузнецов) — российский музыкант-мультиинструменталист, известный своими экспериментами в различных музыкальных жанрах, включая рэгги, хаус, хип-хоп, джаз и диско. Артист представит концертную программу с главными хитами и новыми треками.

Звери

28 мая. «Татнефть Арена». 12+

Группа «Звери», основанная Романом Билыком в 2000 году, отмечает 25-летие творческой деятельности. В юбилейной программе прозвучат как популярные хиты прошлых лет, так и композиции из последнего альбома «Фолк».



Братья Грим

29 мая. «Максимилианс». 18+

Популярная группа нулевых с живым концертом в Казани. В их репертуаре такие треки, как «Ресницы», «Кустурица», «Солнце мое».

ЛСП

30 мая. «Татнефть Арена». 16+

ЛСП отправляется в тур по городам России, где представит программу из популярных композиций, отражающих различные грани творчества артиста. Автор треков «ОК», «Потерян и не найден», «Не нужна».

Постановки

Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма

7 мая. Театр им. Камала. Новое здание. 16+



Премьера спектакля, основанного на повести татарского писателя Аделя Кутуя. Спектакль предлагает современную интерпретацию произведения 1930-х годов, переведенного более чем на 40 языков, и посвящен 90-летию со дня рождения Марселя Салимжанова — выдающегося татарского режиссера и многолетнего руководителя театра.



Матери ждут сыновей

9 мая. Театр им. Камала. Новое здание. 16+

Спектакль «Матери ждут сыновей» по драме Асгата Мирзагитова, действие которого разворачивается накануне 9 Мая спустя тридцать лет после окончания Великой Отечественной войны был поставлен к 80-летию со Дня Победы. Постановка, в которой заняты ведущие актеры старшего поколения труппы, основана на личных воспоминаниях участников о ветеранах и становится художественным выражением коллективной исторической памяти.

Высокие отношения

11 мая. Театр им. Г. Камала. 16+

В гостях у супружеской пары оказывается их старый друг вместе с новой девушкой, что создает напряженную ситуацию, поскольку хозяйка дома и бывшая жена гостя являются близкими подругами.

Жил. Был. Дом.

18 и 19 мая. Театр им. Г. Камала. 16+

Спектакль «Жил. Был. Дом.» Константина Хабенского и Александра Цыпкина представляет десять новелл, объединенных общей временной точкой и судьбой жителей одного дома, включая людей, животных и ангелов. Постановка, построенная на внутренних монологах и параллельных историях, затрагивает темы любви, выбора и ценности настоящего момента.

Пигмалион

27 мая. Уникс. 12+



Спектакль по мотивам романа Бернарда Шоу «Пигмалион» в постановке Романа Самгина рассказывает о превращении цветочницы Элизы Дулиттл в светскую леди под руководством лингвиста Генри Хиггинса. В главных ролях — ведущие артисты популярных московских театров, включая Олесю Железняк и Александра Галибина.

Чужой ребенок

27 мая. Театр им. Качалова. 12+

Пьеса Василия Шкваркина «Чужой ребенок», рассказывающая о любви, семье и поиске счастья, остается востребованной на сцене, отражая устойчивую веру в ценности человеческих отношений.

Утиная охота

29 и 30 мая. Театр им. Тинчурина. Новое здание. 18+



Спектакль Евгения Марчелли по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» предлагает нестандартную трактовку образа Зилова, представленного молодым мужчиной около тридцати лет, полным жизненной энергии и стремящимся разобраться в своих отношениях. В главных ролях — Иван Янковский и Стася Милославская.

Балет «Лебединое озеро». Хореография Владимира Васильева

30 мая. ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля. 18+

В рамках XXXIX Международного фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева представлен балет в трех действиях на музыку Петра Чайковского в хореографической постановке народного артиста СССР Владимира Васильева. Действие спектакля следует сюжету классической истории: принц Зигфрид, обещавший любовь лебединой деве Одетте, обманувшись, выбирает ее двойника Одиллию, после чего пытается искупить свою ошибку.



Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Шоу и перформансы

Эхо Великой Победы

4 мая. КЦ «Сайдаш». 12+

Культурный центр «Сайдаш» представляет программу «Эхо Великой Победы», в рамках которой зрители познакомятся с историей Великой Отечественной войны через песни военных лет и рассказ о ключевых событиях того периода. Концерт включает выступления лучших творческих коллективов центра и направлен на сохранение памяти о подвиге народа в годы войны, а также на передачу знаний о героическом прошлом страны молодому поколению.



Татарская народная дискотека

16 мая. Werk. 18+



«Народная, татарская, любимая» — так описывают организаторы свое мероприятие. Это первая татарская молодежная вечеринка, которую организовывает популярный диджей Сулейман.

НУР 2026

28—31 мая. Площадки фестиваля НУР. 18+

С 28 по 31 мая в Казани состоится шестой Международный фестиваль медиаискусства НУР, организованный студией Formate. В программу фестиваля войдут мультимедийный перформанс в Казанском цирке, показ инсталляций медиахудожников в городских пространствах, проекционные шоу на Спасской башне Казанского кремля, музыкальная программа с выступлениями артистов и образовательная часть с лекциями и дискуссиями экспертов в области медиаискусства.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Женский форум

31 мая. Kazan Expo.18+

«Женский форум» — это шоу, где Варвара Щербакова, Александра Муратова, Ольга Парфенюк и Наталья Борисова обсуждают реальные запросы с женского форума, дополняя их личными историями. Проект сочетает честность, юмор и визуальную выразительность.

День Победы в Казани

Празднование Дня Победы

9 мая. Площадь Тысячелетия, Казанский кремль, улица Баумана. 0+



Помимо парада, горожан приглашают на шествие «Бессмертного полка», реконструкцию Дня Победы 1945-го, спектакль «Домой с Победой…» у Кремля и на салют над Казанкой.

Мероприятия, посвященные 9 Мая, пройдут и в Казанском кремле. На площади у мечети Кул Шариф с 11:00 стартует ежегодный «Вальс Победы». Для гостей будет работать полевая кухня. Также казанцы смогут ознакомиться с мемориальным стендом «Стена героев». В завершение программы во дворе Присутственных мест покажут вокально-хореографический спектакль «Домой с Победой…». Он пройдет в 17:00. А на улице Баумана запланировано мероприятие «Этот день мы приближали как могли». Это реконструкция празднования Дня Победы 81 год назад. Подробнее о программе праздника — в материале «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Выставки и лекции

Кабинет редкостей: древнеегипетская и античная коллекции

Весь май. Нацмузей РТ. 10+.



Выставка «Кабинет редкостей: древнеегипетская и античная коллекции» включает 167 предметов, охватывающих период от IV тысячелетия до н. э. до III—IV веков н. э., и представлена в формате академического «кабинета редкостей» XVIII—XIX веков. Экспозиция посвящена собранию казанского коллекционера Андрея Лихачева и разделена на три тематических блока: Древний Египет, Лихачевская коллекция и Античность.



Батухан Баймен «Номады: черное и белое»



1—17 мая. ГМИИ РТ. 12+

Выставка «Номады: черное и белое» казахстанского художника Батухана Баймена приурочена к 70-летию мастера. Академик Всемирной академии искусств, новатор линогравюры и обладатель международных наград, Батухан Баймен представит 56 монументальных работ, в которых исследует историю и национальный характер казахского народа через художественные образы, связанные с культурой Великой степи и кочевым образом жизни.

Культурный код Казани: духовное наследие и традиции

С 8 мая. Присутственные места Казанского кремля. 0+



Выставка представляет историю Татарстана, охватывая период от принятия ислама Волжской Булгарией до становления Казани как важного торгово-культурного центра на стыке Востока и Запада. Экспозиция демонстрирует процесс формирования многонациональной среды региона и взаимовлияния различных культур, которые определили современный облик города.

Психоаналитический лекторий «Что сказал Фрейд? Имя»

14 мая. Смена. 16+

В рамках психоаналитического лектория «Что сказал Фрейд?» состоится обсуждение темы именования в теории Жака Лакана. Участники мероприятия услышат лекции о клиническом аспекте называния, его влиянии на формирование личности и культурном значении имен, после чего смогут задать вопросы психоаналитикам.



Инклюзивная выставка «Караван идет на восток»

С 15 мая. Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ. 0+

В городе открылась выставка работ незрячего керамиста Ильгизара Хамидуллина и творческого дуэта художников «Лойя». Экспозиция представляет совместные работы мастеров: слепой гончар, обучившийся ремеслу в традиционном центре керамики Риштане, создает изделия, а художники Снежана Хайруллина и Лилия Сафуанова дополняют их декоративными узорами.



Детям

Про кота и про любовь

2 и 17 мая. Театр на Горького, 13. 6+



Спектакль по мотивам сказки «Кот в сапогах» рассказывает о коте, который с помощью хитрости и ловкости помогает своему хозяину, мельнику, стать герцогом и добиться руки принцессы. Постановка выполнена в интерактивном формате, где зрители становятся соучастниками действия, а сюжет раскрывается через живое повествование, музыку и динамичную игру актеров.



Цу е фа

12 мая. ДК железнодорожников. 6+



Концерт с участием Жени Лизогуба, Миланы Некрасовой, Давида Турова и Леры Симки представит программу с популярными композициями, включая песни «Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ».

Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!

17 мая. Театр им. Камала. Новое здание. 6+

Спектакль представляет фантастическое продолжение татарской сказки о лешем Шурале, в котором герой, обидевшись на людей, уходит жить в болото и отказывается от прежних подвигов. В это время в покинутом им лесу начинают хозяйничать Див, Албасты и Юха, превращая его в опасное и непроходимое место. Подробнее об истории спектакля — в материале «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спорт

Домашний матч «Ак Барса» в рамках 1/2 финала плей-офф КХЛ

1 мая. «Татнефть Арена». 0+



Это будет уже четвертый матч «Ак Барса» против «Металлурга» в рамках 1/2 финала плей-офф КХЛ. Команды играют до четырех побед в серии, на данный момент счет 2:1. Если понадобится седьмая игра, то она пройдет 7 мая в Казани.



Последний матч «Рубина» в сезоне

17 мая. «Ак Барс Арена». 0+



В последнем, 30-м туре РПЛ сезона 2025/26 казанцы сыграют против «Пари-НН». На данный момент клуб из столицы Татарстана находится на 7-й строчке таблицы, а нижегородцы — на 15-й. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

