Михаил Кулагин заявил, что чемпионство — главная цель возвращения в УНИКС

Защитник баскетбольного клуба УНИКС Михаил Кулагин прокомментировал свое возвращение в команду и рассказал о подготовке ко второму матчу четвертьфинальной серии против МБА-МАИ.

По словам спортсмена, он испытывает радость и счастье от возвращения в родной клуб. Кулагин подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для достижения главной цели команды — чемпионства. В первом матче серии баскетболист отметил хорошую атмосферу в коллективе и особую поддержку со стороны брата Дмитрия Кулагина, который также выступает за УНИКС.

Говоря о предстоящей игре, Михаил Кулагин обозначил главный фактор успеха:

— Необходимо продолжать быть такими же агрессивными в защите и в нападении, как и в первой встрече. Тогда успех не заставит себя ждать.

Напомним, что 26 апреля УНИКС разгромил МБА-МАИ в первой игре серии плей-офф. Игра завершилась со счетом 87:62.

Наталья Жирнова