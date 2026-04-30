Акционеру «Татнефти» отказали в дивидендах из-за иностранного управляющего

Суд сослался на неверный порядок обращения и злоупотребление правом истца

Москвич Леонид Харченко потребовал через суд невыплаченные дивиденды «Татнефти» в сумме 1,5 млн рублей. Однако татарстанский арбитраж отказал, ссылаясь на ограничения из-за иностранного управляющего акциями, неверный порядок обращения и недобросовестность акционера. Примечательно, что несколькими месяцами ранее сыну бизнесмена удалось взыскать с «Газпрома» свыше 6,6 млн рублей дивидендов по той же схеме, подробности — в материале «Реального времени».

Как британский управляющий оставил москвича без дивидендов

Индивидуальный предприниматель из Москвы Леонид Харченко обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к «Татнефти» о взыскании невостребованных дивидендов на сумму 1,46 млн рублей за 2021 год, а также за 6 и 9 месяцев 2022 года. Деньги зависли у иностранной управляющей компании, которая находится под юрисдикцией «недружественной» для России страны.

Между Харченко и VTBC Asset Management International Limited (VTBCamil), зарегистрированном в Бейливике Гернси — островном государстве Великобритании, в 2019 году был заключен договор на оказание услуг по управлению портфелем активов. Москвич владеет 11 750 привилегированными и 14 500 обыкновенными акциями «Татнефти». Иностранная компания выступала номинальным держателем этих акций в реестре, депозитарием был АО КБ «Ситибанк».

В феврале 2022 года комиссия по финансовым услугам Бейливика Гернси наложила на VTBCamil санкции и ввела внешнее управление, поэтому компания перестала исполнять поручения российского клиента.

«Ситибанк» не смог перечислить дивиденды

В суде «Ситибанк» заявил, что не смог выплатить дивиденды Харченко, так как VTBC не предоставил его реквизиты. Кроме того, у компании не было счетов типа «С» иностранного платежного агента.

Дело в том, что с марта 2022 года отечественным компаниям запрещено перечислять дивиденды иностранным акционерам и держателям акций, кроме как на специальный счет типа «С». Соответствующий указ президента Владимира Путина был принят в рамках ответных мер против западных санкций. Средства со счета «С» можно использовать ограниченно, например, для уплаты налогов и штрафов, обязательств перед российскими кредиторами. В остальных случаях потребуется решение правительственной комиссии.

Общее собрание акционеров «Татнефти» одобрило выплату дивидендов за 2021 год в сумме 16,14 руб. на акцию, за 6 месяцев 2022-го в 32,71 руб. на акцию, за 9 месяцев 2022-го в 6,86 руб. на акцию. Когда «Ситибанк» предоставил данные о зачислении средств, Харченко уменьшил исковые требования к нефтяной компании, исключив выплату дивидендов за 2021 год. Таким образом, размер дивидендов за 6 и 9 месяцев 2022-го составил: по обыкновенным акциям — 464,9 млн, по привилегированным — 573,8 млн, итого — 1,04 млн рублей.

В ответе на запрос акционера депозитарий сообщил, что VTBC не получал выплат по ценным бумагам за спорный период из-за отсутствия счета типа «С», поэтому по вопросу получения невостребованных дивидендов ему необходимо напрямую обратиться к эмитенту, то есть к «Татнефти».

«Риск инвестора нельзя переложить на российского эмитента»

Нефтяная компания сообщила, для выплаты невостребованных дивидендов акционер должен представить пакет документов, в том числе выписки по счету депо и письмо-запрос от текущего депозитария, а это банк ВТБ.

Изучив материалы дела и выслушав позиции сторон, суд решил отказать в удовлетворении иска по ряду причин. Одна из них — неправильный порядок обращения: Харченко — депонент депозитария, поэтому, согласно позиции Центробанка, должен был обращаться за невостребованными дивидендами в депозитарий — в «Ситибанк», а не напрямую к эмитенту.

Во-вторых, взыскание дивидендов невозможно из-за несоблюдения требований президентского указа №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». VTBCamil — иностранный кредитор из «недружественной» юрисдикции (Бейливик Гернси). Выплаты в адрес компании превышали 10 млн руб., поэтому должны были идти через счет типа «С».

Кроме того, Харченко мог бы воспользоваться правом на принудительный перевод ценных бумаг от иностранного управляющего в российский депозитарий, согласно 319 ФЗ. Но заявление необходимо было подать до 24 ноября 2022 года. К тому времени россияне вывели из иностранных депозитариев активы на 1,36 трлн рублей. Однако акционер «Татнефти» пропустил отводимое время в 120 дней и перешел в ВТБ позже пресекательного срока.

Акционеру также указали на недостаточность и противоречивость доказательств. Выписки VTBCamil содержали оговорку об отсутствии гарантий точности информации. К тому же Харченко изменил позицию относительно дивидендов за 2021 год — сначала требовал, потом исключил из иска, что суд расценил как недобросовестность. В заключение добавил, что выбор иностранного управляющего — самостоятельный риск инвестора, его нельзя переложить на российского эмитента или депозитарий.

Споры по ценным бумагам семьи Харченко

В иске было отказано, но предприниматель уже подал апелляцию. Интересно, что в конце года при аналогичных обстоятельствах питерский арбитраж принял прямо противоположное решение в отношение сына акционера — Сергея Харченко. Ему удалось взыскать с «Газпрома» свыше 6 млн рублей дивидендов.

Как и в случае с отцом, у Харченко-младшего его ценными бумагами управлял тот же VTBCamil. В его портфеле было почти 130 тысяч акций российского концерна. Когда иностранный управляющий попал под санкции, Сергей Харченко не получил причитающиеся ему доходы от деятельности «Газпрома» за первое полугодие 2022 года — 51,03 рубля на акцию. Депозитарий «Ситибанк» не смог провести выплату дивидендов акционеру, поскольку не получил от VTBC его реквизитов. Кроме того, как уже сообщалось, у того не было счетов типа «С».

— Поскольку фактически VTBCamil было лишено возможности защищать интересы своих клиентов, именно клиенты самостоятельно могут воспользоваться правом на получение невостребованных дивидендов, — отметил в своем решении Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО.

Акционер подал заявление на принудительный перевод учета прав на российские ценные бумаги со счета депо VTBCamil на свой счет в ВТБ. Процедуру провели в июне 2023 года, то есть также за пределами срока. Но суд постановил взыскать невыплаченные дивиденды в размере 6,6 млн. «Газпром» также подал жалобу на это решение, которая пока оставлена без движения.

Семья Харченко за два последних года инициировала еще несколько споров по ценным бумагам. В общей сложности отец выступает истцом по шести делам с общей суммой требований свыше 10,6 млн рублей. Его сын подал семь исков на сумму свыше 17,7 млн. Сергей Харченко — тоже московский предприниматель, ему принадлежит компания «Юлла» с оборотом в полмиллиарда рублей по поставке продуктов в кафе и рестораны.

«Компания обязана исполнить в отношении такого акционера антиотмывочное законодательство»

Спор в татарстанском арбитраже, как и в целом ситуацию с зависшими активами россиян при участии иностранных платежных агентов, «Реальному времени» прокомментировали в экспертном сообществе. Объясняя причины отказа в выплате дивидендов акционеру «Татнефти», собеседник издания отметил, что истец хранит свои акции в депозитарном контуре финансового рынка и у компании о нем нет необходимой информации:

— По стандартному протоколу акционер должен был получить дивиденды через депозитарий. Из-за сложной ситуации на финансовом рынке он не смог получить дивиденды по стандартному протоколу и обратился в компанию напрямую. Процесс реализации прав в обход депозитарного контура сложно урегулирован, компания обязана исполнить в отношении такого акционера антиотмывочное законодательство, налоговое законодательство, отдельные указания президента России, убедиться, что акционер имел право на получение дивидендов в конкретный период и не получал дивиденды иным путем. Истец не представил документы, необходимые и достаточные для исполнения компанией законодательства РФ.

У эксперта нет сомнения: если акционер предоставит документы, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами, то получит невостребованные дивиденды, права требования по которым не истекли.

Согласно российскому законодательству, невостребованные дивиденды после трех лет возвращаются эмитенту в виде нераспределенной прибыли. Однако, по словам спикера, в «Татнефти» приняли другое решение:

«В связи с состоянием неопределенности по актуализации прав акционеров в инфраструктуре финансового рынка, компания сделала шаг навстречу акционерам и предложила им в 2024 году утвердить изменения в устав, увеличивающие срок восстановления невостребованных дивидендов с 3 до 5 лет (максимально возможных). В соответствии с принятым решением в 2024 и 2025 годах невостребованные дивиденды не восстанавливались в составе нераспределенной прибыли. Говоря простым языком, у акционеров появилось право обратиться за пропущенными дивидендами на два дополнительных года», — подчеркнул он.