«Зенит-Казань» проиграл второй матч подряд московскому «Динамо» в финале плей-офф

Казанская команда проигрывает в серии до трех побед со счетом 0:2

«Зенит-Казань» проиграл дома московскому «Динамо» со счетом 1:3 во втором матче финальной серии плей-офф Суперлиги. Казанская команда не смогла победить ни разу в двух казанских играх с «бело-голубыми».

Самым результативным игроком встречи стал волейболист «Динамо» Максим Сапожков с 18 очками. У казанского «Зенита» больше всех — 12 баллов — набрал Дмитрий Волков.

Московское «Динамо» ведет со счетом 2:0 в серии до трех побед с «Зенитом-Казанью» в финале. Ранее команда Алексея Вербова проиграла на тай-брейке 2:3.

Следующий матч финального противостояния состоится 27 апреля в Москве в 19:00 по московскому времени.

