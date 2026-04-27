РФС назвал трех следующих соперников сборной России по футболу

13:04, 27.04.2026

Российские футболисты в мае и июне сыграют против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго

Фото: Зульфат Шафигуллин

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч Египет — Россия пройдет в Каире 28 мая. С Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго россияне сыграют в Волгограде 5 июня и Калининграде 9 июня соответственно.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Напомним, сборная России по футболу отстранена от официальных матчей из-за санкций с весны 2022 года. Российские футболисты пропустят чемпионат мира — 2026, который состоится в США.

Зульфат Шафигуллин

СпортФутбол

