РФС назвал трех следующих соперников сборной России по футболу

Российские футболисты в мае и июне сыграют против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч Египет — Россия пройдет в Каире 28 мая. С Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго россияне сыграют в Волгограде 5 июня и Калининграде 9 июня соответственно.

Напомним, сборная России по футболу отстранена от официальных матчей из-за санкций с весны 2022 года. Российские футболисты пропустят чемпионат мира — 2026, который состоится в США.

