Женская сборная РФ по водному поло выиграла Кубок мира в дивизионе B

Сборная России впервые с 2022 года выступила на турнире по игровому виду спорта с флагом и гимном

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая со счетом 18:17 в финальном матче Кубка мира в дивизионе B. Победу россиянкам принес результативный бросок на последних секундах.

Россиянки одержали победы во всех матчах турнира. Теперь сборная России сыграет в суперфинале Кубка мира, который пройдет 22–26 июля в Сиднее.

Женская сборная России по водному поло стала первой из команд по игровым видам спорта, выступившей под флагом России с момента отстранения в 2022 году. Впервые с 2022 года на международном турнире по игровым видам прозвучал гимн России.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 13 апреля сняла санкции с российских спортсменов, разрешив выступать на турнирах с флагом и гимном. Кубок мира в дивизионе B прошел на Мальте.

Ариана Ранцева