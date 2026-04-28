Хедлайнером вечернего концерта Казанского марафона станет «Дискотека Авария»
Хедлайнером вечернего концерта Казанского марафона станет группа «Дискотека Авария». Выступление пройдет в субботу 2 мая в 19:00 на Центральном стадионе.
«Дискотека Авария» — одна из самых узнаваемых поп-групп страны, известная по хитам «Новогодняя», «Если хочешь остаться» и «Малинки». Коллектив появился в конце 1990-х годов.
Организаторы отметили, что выбор хедлайнера обусловлен стремлением создать универсальную концертную программу для широкой аудитории марафона — участников, болельщиков и гостей города. Концерт традиционно станет частью марафонского уикенда.
