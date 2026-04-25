«Рубин» примет в Казани московский ЦСКА в рамках чемпионата РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани со столичным ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА и «Рубин» в турнирной таблице РПЛ отделяют шесть очков. Армейская команда занимает шестую позицию в чемпионате с 44 баллами, казанцы — седьмые с 38.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первом круге чемпионата «Рубин» крупно уступил ЦСКА в Москве со счетом 1:5. Казанцы не могут победить армейцев в официальных матчах с октября 2021 года. За это время «рубиновые» проиграли в трех очных поединках и пять раз сыграли вничью. ЦСКА не побеждает в Казани с августа 2018 года.

«Рубин» в текущем сезоне не проигрывает семь матчей подряд — с 28 февраля, когда уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Поединок из Казани в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин