«Ак Барс» сыграет первый матч серии с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина

Встреча состоится в 14:00 по московскому времени в Магнитогорске

Сегодня «Ак Барс» сыграет первый матч серии с «Металлургом» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра начнется в 14:00 по московскому времени в Магнитогорске.

На пути к полуфиналу «Ак Барс» обыграл в пяти матчах челябинский «Трактор» (4:1) и с «сухим» счетом переиграл минское «Динамо» (4:0). «Металлург» в первом раунде был сильнее «Сибири» (4:1), во втором выиграл у нижегородского «Торпедо» (4:1).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в истории плей-офф КХЛ команды встречались три раза. В 2010 году во втором раунде «Металлург» проиграл «Ак Барсу» в серии 2:4, в 2017 году в финале Восточной конференции уральцы были сильнее казанцев 4:0, а в 2018 году «барсы» взяли реванш в четвертьфинале Кубка Гагарина — 4:1.

В прямом эфире первый матч серии из Магнитогорска покажут телеканалы «Матч ТВ», ТНВ и «ТНВ-Планета» в 14:00 по мск.

Зульфат Шафигуллин