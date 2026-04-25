Шоумен Айдар Гараев оценил шансы «Ак Барса» в серии с «Металлургом»

Эксперт заявил, что его удивляет игра казанской команды в текущем плей-офф КХЛ

Известный шоумен Айдар Гараев оценил шансы «Ак Барса» пройти «Металлург» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, казанская команда удивляет своим выступлением в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

— Может быть это мой защитный механизм организма, но я очень сильно занизил ожидания от «Ак Барса» в этом году. Думал, что не смогут пройти минское «Динамо» — это мощная команда, ну куда нам? А вышло вон как, обыграли 4:0 в серии. Я был сильно удивлен. И после третьего матча серии с Минском я подумал — вот это команда! Видна сплоченность и по раздевалке, и по игре, и по действиям в обороне. И я, конечно, воспрял. Думаю, что с «Металлургом» легко не будет, в любом случае. Это очень мощная скоростная команда с техничными хоккеистами. Но я сильно верю, что «Ак Барс» пройдет «Металлург», — сказал Гараев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Серия между «Металлургом» и «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина стартует в Магнитогорске в субботу, 25 апреля. Первые два матча пройдут для «Ак Барса» на выезде, потом команды переедут в Казань, где сыграют еще две игры. Серия продлится до четырех побед одной из сторон противостояния.

Зульфат Шафигуллин