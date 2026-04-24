Минспорт ужесточил лимит на легионеров в РПЛ: на поле не более 7

На подготовку футболистов в детско-юношеских школах государство тратит 56 млрд рублей в год, клубы РПЛ — 7,4 млрд, а на зарплаты легионеров — до 70%

Министерство спорта РФ ужесточило лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ может быть не более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Об этом написал министр спорта Михаил Дегтярев в телеграм-канале.

— Государство ежегодно расходует 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ — более 120 млрд рублей. На детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд рублей — 6%. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70% , — заявил Дегтярев.

По его словам, нововведение призвано побудить клубы перераспределить расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки большего числа элитных игроков среди собственных воспитанников. Дегтярев отметил, что это решение обсуждалось в течение года и не стало сюрпризом для отрасли.

Ариана Ранцева