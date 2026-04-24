Финал плей-офф настольного тенниса пройдет в Казани с 3 по 7 июня

С 3 по 7 июня в Казани состоится финал плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса. Сильнейшие команды страны сразятся в Центре бокса и настольного тенниса, сообщает пресс-служба мэрии.

В решающей стадии чемпионата выступят восемь лучших коллективов по итогам регулярного сезона. Турнир пройдет по модифицированной двухминусной системе, при которой команда сохраняет шансы на высокие места до двух поражений.

В женском турнире действующими лидерами остаются команды УГМК, МГФСО и «Родина». В мужской части соревнований главными претендентами на победу считаются УГМК, «Факел-Газпром» и молодой коллектив МГФСО.



